الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

السنوار في رسالة لـ حسن نصر الله: شكرا على حسن تعاونكم

السنوار, فيتو
السنوار, فيتو

 وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، اليوم الجمعة، رسالة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وقال السنوار في رسالته لـ نصر الله: "نشكركم على التضامن الذي عبّرت عنه أفعالكم في جبهات محور المقاومة إسنادًا ودعمًا ‏وانخراطًا في هذه المعركة".

ويشن حزب الله المدعوم من إيران هجمات عبر الحدود على إسرائيل منذ ما يقرب من عام بالتوازي مع حرب غزة. وتقول الجماعة اللبنانية إن هجماتها تهدف إلى دعم الفلسطينيين.

ولم يظهر السنوار علنا منذ هجوم 7 أكتوبر، ويُعتقد على نطاق واسع أنه يدير الحرب من الأنفاق تحت غزة.

 

وهذه هي المرة الثانية  خلال الأسبوع الجاري التي يُعلَن فيها السنوار أنه أرسل رسالة، فقد قالت حماس، الثلاثاء، إنه بعث برسالة تهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إعادة انتخابه.

وقتلت إسرائيل على مدار العام المنصرم نحو 500 مقاتل من حزب الله، من بينهم القائد العسكري الكبير فؤاد شكر، ويفوق هذا العدد خسائر حزب الله في الحرب مع إسرائيل عام 2006.

وقالت الجماعة اللبنانية إنها لم تكن على علم مسبق بهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، والذي ساعد السنوار في التخطيط له.

وأجبرت الأعمال القتالية عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية عشرات الآلاف من السكان بالجانبين على النزوح، ويلوح خطر التصعيد في الأفق.

 

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