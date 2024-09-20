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ذروة آخر موجة حارة في صيف 2024 اليوم.. القاهرة تسجل 41 درجة مئوية وجنوب الصعيد يصل لـ 44.. تحذير من الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال.. وبدء انخفاض درجات الحرارة السبت المقبل

موجة شديدة الحرارة،فيتو
موجة شديدة الحرارة،فيتو

تصل الموجة الحارة ـ آخر موجة فى صيف 2024- ذروتها اليوم الجمعة، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا الجمعة 20-9-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 19- 9 -2024

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

الأتربة العالقة والرياح المثيرة للرمال

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 39

القاهرة: المحسوسة: 41

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 39

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 41

6 أكتوبر: الصغرى 26 والعظمى 40

6 أكتوبر المحسوسة:  42

بنها: الصغرى 25 والعظمى  38

بنها المحسوسة: 39

الإسكندرية: الصغرى 22 والعظمى 32

الاسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 25 والعظمى 33

العلمين الجديدة: المحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 26   والعظمى 42

سيوة: المحسوسة: 43

كاترين الصغرى 18 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 23 العظمى 32

بورسعيد: المحسوسة: 35

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 37

الزقازيق: المحسوسة: 39

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى  39

الإسماعيلية: المحسوسة:  41

السويس: الصغرى 24 والعظمى 39

السويس: المحسوسة: 41

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 25 والعظمى 40

الفيوم: المحسوسة: 42

بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 40

بنى سويف: المحسوسة: 42

المنيا: الصغرى 25 والعظمى 41

المنيا: المحسوسة: 43

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 22

أسيوط: المحسوسة: 44

سوهاج الصغرى  27 والعظمى 42

سوهاج: المحسوسة: 43

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 43

الأقصر: المحسوسة: 44

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

وداعا للصيف وأهلا بالخريف.. الأرصاد تحذر من زيادة معدلات الأمطار.. وعواصف رعدية وتساقط لحبات الثلج فى هذه المناطق

موعد تحسن الطقس

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة من 4:5 درجات مئوية بدءا من غد السبت.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الأسبوع المقبل:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32:35

درجة الحرارة المحسوسة:34:37

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:29:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32: 33

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:34:39

درجة الحرارة المحسوسة:35:41

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33:38

درجة الحرارة المحسوسة: 35:40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36:42

درجة الحرارة المحسوسة: 37:43


وينتهى فصل الصيف السبت المقبل ويبدأ فصل الخريف رسميا يوم الأحد 22 سبتمبر، وهو فصل انتقالى، ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التى قد تكون كثيفة أحيانا. 

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