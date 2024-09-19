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أخبار مصر

بدءا من السبت المقبل، انخفاض درجات الحرارة

موعد انخفاض درجات
موعد انخفاض درجات الحرارة، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد تحسن الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة من 4:5درجات مئوية بدءا من السبت المقبل.

حالة الطقس غدًا الجمعة 20-9-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا الجمعة 20-9-2024 في محافظة الفيوم

وتصل الموجة الحارة ذروتها غدا حيث يسود طقس شديد الحرارة  نهارا مائلا للحرارة رطب ليلا على اغلب الأنحاء.
 

 

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس شديد الحرارة  رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدلا رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس الغد

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى:  25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة المحسوسة:36

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة:42

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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