وداعا للصيف وأهلا بالخريف.. الأرصاد تحذر من زيادة معدلات الأمطار.. وعواصف رعدية وتساقط لحبات الثلج فى هذه المناطق

أيام قليلة ونودع فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف والذى يبدأ فلكيا 22سبتمبر، حيث أكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أنه فى 22 سبتمبر تكون ذروة فصل الخريف فلكيا حيث تشرق الشمس عمودية تماما على خط الاستواء فيتساوى طول الليل والنهار مجددا على الكرة الارضية كما في الاعتدال الربيعي.



الاعتدال الخريفى

وقال تادرس إن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي،ثم يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وفيه يزيد طول الليل عن طول النهار بطريقة ملحوظة.

سمات طقس فصل الخريف

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الخريف يوم الاحد 22 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر وينتهى يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى الذى يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة وفى خريف هذا العام تزيد معدلات تكون السيول على المناطق الجبلية لسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وسيناء.

كما قالت الارصاد الجوية، إن الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التى قد تكون كثيفة أحيانا.



الأمطار والسيول

وأكدت الأرصاد الجوية أن من سمات فصل الخريف سقوط الأمطار والسيول، وفى ظل التغييرات المناخية فإن خريف هذا العام يشهد زيادة فى معدل سقوط الأمطار وذلك أثناء حالات عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد خاصة فى السواحل الشمالية وجنوب البلاد.



فصل الخريف

يتسم خريف 2024 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن أحيانا يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا لتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب فى سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد

حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائلا للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد،معتدلا رطب على السواحل الشمالية

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة: 37

بنها: الصغرى 23 والعظمى 34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 34

الاسكندرية: المحسوسة: 36

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 35

العلمين الجديدة: المحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 28

مطروح: المحسوسة: 40

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 39

سيوة: المحسوسة: 41

كاترين الصغرى 17 والعظمى 29

كاترين: المحسوسة: 31

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 30

بورسعيد: المحسوسة: 33

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 34

الاسماعيلية: المحسوسة: 36

السويس: الصغرى 24 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 36

الغردقة: المحسوسة: 38

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 34

الفيوم: المحسوسة: 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

بنى سويف: المحسوسة: 37

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 35

المنيا: المحسوسة: 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36

اسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى 25 والعظمى 36

سوهاج: المحسوسة: 38

الأقصر الصغرى 27 والعظمى 37

الاقصر: المحسوسة: 38

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 38

أسوان: المحسوسة: 39

