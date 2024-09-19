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الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

حالة الطقس, فيتو
حالة الطقس, فيتو

زفت هيئة الأرصاد الجوية، خبرا سارا لجميع المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الفترة القادمة.

حالة الطقس خلال الفترة القادمة 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه ستبدأ حالة الطقس في التحسن في الأحوال الجوية مع بداية الأسبوع القادم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية: “مع اقتراب انتهاء فصل الصيف، طقس شديد الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، والعظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 36 درجة، وتستمر هذه الأجواء غدا الجمعة، ويبدأ التحسن فى الأحوال الجوية مع بداية الأسبوع القادم”.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19- 09- 2024

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حالة الطقس غدًا الخميس 19-9-2024 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة  نهارا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى:  27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة المحسوسة:40

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 39

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى:28

 
 

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حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الاحوال الجوية

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