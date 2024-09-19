انقسام البنوك الأمريكية الكبرى بشأن وتيرة خفض الفيدرالي للفائدة خلال الفترة المقبلة

اختلفت أكبر بنوك وول ستريت بشأن سرعة وحجم تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، الأمر الذي ينبئ بتقلب الأسواق المالية حتى يتضح المشهد.

اقتصاديو مجموعة جولدمان ساكس يعدلون توقعاتهم بشأن الفائدة

ووفقًا لما نشرته «بلومبرج الشرق»؛ فإنه بعد ساعات من مفاجأة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعظم مراقبي قراراته يوم الأربعاء بخفضه سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، عدّل اقتصاديو مجموعة جولدمان ساكس توقعاتهم لتشمل تخفيضات بمقدار ربع نقطة في كل اجتماع من نوفمبر حتى يونيو القادم.

جيه بي مورغان تشيس يتوقعون احتمالية خفض الفائدة في نوفمبر

بينما يرى اقتصاديو مجموعة "جيه بي مورغان تشيس"، الذين أصابوا في توقعهم للخفض هذا الأسبوع، أن هناك احتمال لخفض الفائدة نصف نقطة أخرى في نوفمبر، لكنهم يقولون إن ذلك سيعتمد على حالة سوق العمل.

المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة 70 نقطة أساس

فيما يتوقع المتداولون في السوق أن يقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة 70 نقطة أساس قبل نهاية العام، وبما يصل إلى إجمالي نقطتين مئويتين بحلول سبتمبر المقبل.

وتعد توقعات المتداولين في السوق أكثر جرأة من التخفيضات التي رجحها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في أحدث توقعاتهم بواقع 50 نقطة أساس فقط بنهاية العام.

أراء خبراء الاقتصاد في بعض أكبر البنوك الأمريكية

ونستعرض خبراء الاقتصاد في بعض أكبر البنوك الأمريكية في السطور الآتية:

بنك أوف أميركا

يُتوقع محللو بنك أوف أميركا؛ أن يندفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيضات أكبر ليخفض الفائدة 75 نقطة أساس إضافية في الربع الرابع من العام الحالي، و125 نقطة أساس في العام المقبل.

سيتي جروب

بينما أبقى محللو بنك "سيتي" على توقعاتهم بشأن خفض الفائدة 75 نقطة أساس هذا العام، بواقع 50 نقطة أساس في نوفمبر و25 نقطة أساس في ديسمبر.

وأشار بنك سيتي جروب إلى: « أن المخاطر لا تزال متوازنة تجاه وتيرة أسرع من التخفيضات».

ويتوقع بنك سيتي تخفيضات إضافية بـ25 نقطة أساس في 2025، ليتراوح معدل الفائدة النهائي بين 3% و3.25%.

جولدمان ساكس

فيما يرى خبراء الاقتصاد في جولدمان ساكس، أن الفيدرالي سيختار "سلسلة أطول" من التخفيضات المتتالية بمقدار ربع نقطة من نوفمبر وحتى يونيو المقبل، ليتراوح معدل الفائدة النهائية بين 3.25% و3.5%.

وكان بنك جولدن ساكس؛ قد توقع في سابقًا تخفيضات متتالية في الاجتماعين الأخيرين من 2024، ثم تخفيضات على أساس فصلي في 2024.

وأضاف جولدن ساكس أن قرار الفيدرالي بخفض 50 نقطة أساس مرة أخرى في نوفمبر هو "قرار غير محسوم" وسيتوقف على تقارير التوظيف القادمة.

جيه بي مورجان

فيما أصاب مايكل فيرولي، كبير اقتصاديي البنك الأميركي «جيه بي مورجان»، في توقعه بشأن خفض الفائدة نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع.

وأبقى «فيرولي» على توقعاته بشأن إجراء خفض آخر في نوفمبر، لكنه أضاف أن هذا التحرك سيكون مشروطًا بتراجع إضافي في سوق العمل.

مورجان ستانلي

يُتوقع محللو بنك مورجان ستانلي أن يقر المسؤولون في البنك الفيدرالي سلسلة من التخفيضات بمقدار ربع نقطة حتى منتصف 2025، بواقع خفضين هذا العام، و4 تخفيضات في النصف الأول من العام المقبل.

ويلز فارجو

كتب استراتيجيو بنك ويلز فارجو، أن "دورة التيسير لعام 2024 انطلقت في ظل مستويات تاريخية من عدم اليقين في السوق".

وتوقع محللو البنك أن يقوم الفيدرالي في نهاية المطاف بخفض إجمالي يصل إلى 350 نقطة أساس في سيناريو هبوط حاد، أو 150 نقطة أساس في حالة الهبوط السلس، في السنة الأولى من دورة التيسير النقدي. وفي كلتا الحالتين، فإن البنك يرى أن "الفيدرالي لديه مجال كبير للتيسير".