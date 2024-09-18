تراجع التضخم لـ 2.2% في أغسطس، رئيس الفيدرالي الأمريكي يكشف سبب الخفض الكبير للفائدة

برر رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي قرار خفض الفائدة خلال اجتماع اليوم الأربعاء، بأن الاقتصاد في حالة جيدة وينمو بوتيرة قوية خاصة مع انخفاض التضخم، مشيرًا إلى أن معدل التضخم الرئيسي سجل 2.2% في أغسطس الماضي.

لكنه أكد "لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى اليوم ويعتقد أن هذه هي الوتيرة الجديدة."

وقال رئيس المركزي الأميركي إن مؤشر التضخم اقترب من هدف بنك الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، بعد أن كان عند 2.5% في يوليو.

استقرار التضخم وعدم ارتفاع البطالة

ووفقًا لرئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، فإن هدف البنك الآن هو الحفاظ على استقرار التضخم مع ضمان عدم ارتفاع معدلات البطالة في نفس الوقت.

وقال: "نحاول تحقيق وضع نستعيد فيه استقرار الأسعار دون الزيادة المؤلمة في البطالة التي تأتي أحيانًا مع انخفاض التضخم".

وأضاف باول أن المستثمرين يجب أن يأخذوا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كعلامة على "التزامه القوي" بتحقيق هذا الهدف.

التوقعات الاقتصادية وخفض الفائدة

وقال باول في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة: "لقد أتى نهجنا الصبور على مدار العام الماضي بثماره. أصبح التضخم الآن أقرب كثيرًا إلى هدفنا، واكتسبنا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".

وتابع رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة، وفقًا لتوقعاته.

وقال باول: "لا يوجد شيء في ملخص التوقعات الاقتصادية يشير إلى أن اللجنة في عجلة من أمرها لإنجاز هذا الأمر. تتطور هذه العملية بمرور الوقت".

في حين أشار إلى ما يسمى "مخطط النقاط" إلى أن 19 عضوًا في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، يرون أن سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند 4.4% بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يعادل نطاقًا مستهدفًا يتراوح بين 4.25%إلى 4.5%.

ومن المقرر عقد اجتماعي بنك الاحتياطي الفدرالي المتبقيين لهذا العام في 6-7 نوفمبر و17-18 ديسمبر.

حتى عام 2025، يتوقع البنك المركزي أن تهبط أسعار الفائدة إلى 3.4%، مما يشير إلى نقطة مئوية كاملة أخرى في التخفيضات. ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار حتى عام 2026 إلى 2.9% مع خفض آخر بنصف نقطة.

وقف تدفق ميزانيته العمومية

وأكد أن البنك لا يفكر في وقف تدفق ميزانيته العمومية ويمكنه القيام بذلك وخفض أسعار الفائدة في نفس الوقت، مع بقاء الاحتياطيات مستقرة.

وقال باول خلال المؤتمر صحفي، إن الانكماش الأخير في الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي كان إلى حد كبير من الاقتراض بين عشية وضحاها.

وأضاف: "أعتقد أن ما يخبرك به هذا هو أننا لا نفكر في وقف تدفق ميزانيته العمومية بسبب هذا على الإطلاق. نحن نعلم أن هذين الأمرين يمكن أن يحدثا جنبًا إلى جنب. بمعنى ما، كلاهما شكل من أشكال التطبيع، وبالتالي لفترة من الوقت، يمكنك أن تنكمش الميزانية العمومية ولكنك أيضًا تخفض أسعار الفائدة"

وتابع باول: "لا نحتاج إلى رؤية المزيد من التخفيف في سوق العمل لخفض التضخم إلى 2%"، مؤكدًا على أن المخاطر المرتبطة بالتضخم تراجعت في حين ارتفعت المخاطر المرتبطة بسوق العمل.

وأكد أن توقعات البنك هي توقعات أساسية؛ والأشياء الفعلية التي نقوم بها تعتمد على كيفية تطور الاقتصاد،"لا يوجد في توقعاتنا ما يشير إلى أننا في عجلة من أمرنا."