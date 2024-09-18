مواعيد اجتماعات الفيدرالى الأمريكى المقبلة خلال 2024

يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الاجتماعين المتبقيين لهذا العام في 6-7 نوفمبر و17-18 ديسمبر، وذلك بعد أن قام بخفض معدلات الفائدة، اليوم الأربعاء، بـ50 نقطة اساس إلى 4.75 و5 في المئة، وذلك فى أول خفض له منذ أربع سنوات.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها يوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي البنك المركزي الأميركي لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

"اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم متوازنة تقريبا"، وفق ما ورد بقرار الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف البيان "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية. وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضا".

وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي