توقعات بخفض الفائدة الأمريكية مرة أخرى في اجتماع نوفمبر

قال محللون سيتي بنك إنهم حافظوا على توقعاتهم لخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر، بعد أن خفض أسعار الفائدة في أول خفض له منذ عام 2020.

توقعات خفض الفيدرالي للفائدة

وأوضحوا أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التخفيضات في المستقبل، مشيرين إلى أن المخاطر المتعلقة بتوقعات الفيدرالي بشأن خفض التضخم وتراجع سوق العمل أصبحت الآن متوازنة تقريبا.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي يزداد ثقة في أن التضخم سيتراجع أكثر في الأشهر المقبلة.

تحول الفيدرالي معالجة ضعف سوق العمل

وقال سيتي بنك إن خفض الفائدة أمس الأربعاء، أكمل تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو معالجة ضعف سوق العمل من كبح المزيد من مخاطر التضخم.

وأضاف، أن تقارير التوظيف الشهرية الضعيفة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر ستؤدي إلى قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مرة أخرى - وهي الحالة الأساسية.

وتابع: ومن المتوقع بعد ذلك أن يختتم بنك الاحتياطي الفيدرالي العام بخفض بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات التي أجراها في عام 2024 إلى 125 نقطة أساس.

وأشار رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إلى أن خفض أمس بمقدار 50 نقطة أساس هو التزام بعدم التراجع عن المنحنى، مما يشير إلى أن مستوى المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة منخفض للغاية.

وحذر باول من أنه من غير المرجح أن يعود الاحتياطي الفيدرالي إلى حقبة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، وأنه يرى معدل محايد أعلى بكثير للاحتياطي الفيدرالي من الحالات السابقة.