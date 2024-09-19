الخميس 19 سبتمبر 2024
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اقتصاد

94.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 94.4 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 909 مليون ورقة منفذة على 106 ألف عملية.

يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 37.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 711 مليون ورقة منفذة على 84 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

واستحوذت الأسهم على 6.43 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 93.57 % خلال الجلسة.

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.092 تريليون جنيه، لتربح نحو 33 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.97%  عند مستوى 30937 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.99%  عند مستوى 37910 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.94%  عند مستوى 13411 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43%  عند مستوى 7100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84%  عند مستوى 10269 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.63%  عند مستوى 2955 نقطة.

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