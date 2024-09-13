المستشفيات مفهاش مصل، وفاة فلاح متأثرا بلدغة ثعبان بالغربية والأهالي تستغيث لتوفير الأمصال (فيديو)

خرج الشاب “محمد الشيخ” صاحب الـ 43عام متوجهًا إلى حقله حاملًا فأسه ساعيًا وراء رزقه، وخلال لحظات فوجئ الشاب بإصابته بلدغة ثعبان، سقط على الأرض واستغاث بجيرانه الذين هرولوا إليه مع عدد من الأهالي الذين سارعوا بنقله باستخدام إحدى السيارات إلى المستشفى العام بكفر الزيات بمحافظة الغربية.

حيث فوجئ الأهالي بعدم وجود مصل مضاد للدغات الثعابين داخل المستشفى العام، فهرعوا به إلى مستشفى الجامعة بطنطا، ومنها لمستشفى المنشاوي العام بطنطا، في سباق مع الزمن لإنقاذ حياته، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق قبل عودته مرة أخرى لمستشفى الجامعة، لتسود حالة من الحزن بين أهالي قريته «قليب ابيار» التابعة لمركز كفر الزيات في محافظة الغربية ليترك ورائه زوجة وطفلين.

المتوفي بلدغة ثعبان بالغربية



وتزامنًا مع حادث وفاة الشاب بلدغة ثعبان في قرية «قليب ابيار» دشن شباب القرية حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للمطالبة بتوفير مصل الثعابين بالوحدة الصحية بعد وفاة الشاب "محمد الشيخ" ابن القرية بسبب عدم توافر المصل اللازم لإنقاذ حياته.

مديرية الصحة في الغربية تصدر بيانا حول مصل الثعابين

وأصدرت مديرية الصحة في الغربية بيانًا حول واقعة وفاة الشاب محمد الشيخ بلدغة ثعبان، أكدت فيه أن الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة يتابع استغاثة مواطني قرية قليب ابيار وأنه يعمل الآن على دراسة المشكلة بالتفصيل وأنه سيتخذ قرارات قريبًا جدًا وأنها ستكون بلا شك في صالح المواطنين.

وأكد البيان أن وكيل وزارة الصحة يسعى جاهدًا لمصلحة المواطنين والحفاظ علي حياة المواطنين.

وفاة شاب متأثرا بلدغة ثعبان

كان اللواء أيمن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون بوصول الشاب محمد الشيخ 35 عاما مقيم بقرية قليب إبيار التابعة لدائرة مركز كفرالزيات مصاب بلدغة ثعبان وإصابته بهبوط في الدورة الدموية واضطراب في الوعي.

وعلى الفور تم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى لمحاولة انقاذه والتعامل مع السم بواسطة الطعوم اللازمة لمواجهة ذلك، الا انه توفي متأثرا إصابته بلدغة الثعبان وانتشار السم بجسده.



ودلت تحريات المباحث الجنائية وشهود العيان انه تعرض للدغة ثعبان أثناء تواجده بالأراضي الزراعية بقريته وتم نقله للمستشفى الجامعي بطنطا لمحاولة انقاذه ثم إلى مستشفى بسيون المركزي وتم دخوله لغرفة العناية المركزة إلا أنه توفي متأثرا بلدغة الثعبان السامة.



تم تحرير محضر بالواقعة وقررت جهات التحقيق سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي واستدعاء اسرته لسؤالهم والتصريح بدفن الجثة.



