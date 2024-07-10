اعتقال رجل حاول تهريب 100 أفعى في سرواله

أوقفت الجمارك الصينية، رجلًا حاول تهريب أكثر من 100 أفعى إلى البر الرئيسي للصين عن طريق حشرها في سرواله.

تهريب 100 أفعى في مطار بالصين



وقالت الجمارك الصينية في بيان إن عناصرها أوقفوا المسافر، الذي لم يُذكر اسمه، أثناء محاولته الدخول من هونغ كونغ إلى مدينة شنتشن الحدودية.

وجاء في البيان "عند التفتيش، اكتشف موظفو الجمارك أن جيوب السروال الذي كان يرتديه الراكب كانت معبأة بستة أكياس من القماش ومختومة بشريط لاصق".

وأضافت "بمجرد فتح كل كيس تبيّن أنه يحتوي على ثعابين حية بمختلف أشكالها وأحجامها وألوانها".

وقال البيان إن العناصر صادروا 104 من الزواحف الحرشفية، بما في ذلك أفاع من نوع ثعابين الحليب وثعابين الذرة، والكثير منها من الأنواع غير المحلية.

