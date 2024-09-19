أول تعليق من وزير الدفاع التايواني على تفجيرات البيجر

أكد وزير الدفاع التايواني ولنجتون كو، اليوم الخميس، أن فريق الأمن الوطني في البلاد يولي اهتمامًا كبيرًا لتفجير آلاف من أجهزة الاتصال اللاسلكية، الذي استهدف ميليشيا حزب الله في لبنان، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده تراقب التطورات عن كثب.

ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج بيجر

وجاءت تصريحات وزير الدفاع التايواني بعد ربط اسم شركة تايوانية بإنتاج تلك الأجهزة (البيجر).

وكانت شركة جولد أبوللو ومقرها في تايوان، قالت أمس الأربعاء، إنها لم تصنع الأجهزة المستخدمة في الهجوم، بل صنعتها شركة مقرها بودابست لديها ترخيص لاستخدام علامتها التجارية.

14 شخصًا قتلوا وأصيب 450 آخرين

وفي وقت سابق، ذكرت أن ما لا يقل عن 14 شخصًا قتلوا وأصيب 450 آخرون جراء انفجار أجهزة اللاسلكي في جميع أنحاء البلاد.

وتجددت موجة انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية التابعة لعناصر حزب الله في العديد من المناطق اللبنانية.