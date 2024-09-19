الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية لوجستية على حدود لبنان

الجيش الإسرائيلي،
الجيش الإسرائيلي، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بمقتل قائد سرية لوجستية في الكتيبة 299 التابعة للواء الإقليمي برعام، بالإضافة إلى مقتل جندي من الكتيبة 51 لواء جولاني.

الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط على الحدود اللبنانية

ونقل الإعلام العبري، عن الجيش الإسرائيلي تأكيدات، بمقتل قائد سرية لوجستية في الكتيبة 299 التابعة للواء الإقليمي برعام، بالإضافة إلى مقتل جندي من الكتيبة 51 لواء جولاني، وإصابة 9 جنود آخرين خلال المعارك اليوم في الشمال عند الحدود مع لبنان.

وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية، فى وقت سابق اليوم، بمقتل شخصا وإصابة 11 آخرين على الأقل في قصف لـحزب الله على مناطق بالجليل منذ صباح اليوم.

حماس تتهم نتنياهو بوضع شروط تعجيزية لعرقلة الاتفاق 

‎من جهة أخري، قالت حركة حماس، اليوم الخميس: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين ‎نتنياهو يضع شروطا تعجيزية عمدا لتخريب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق.

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: مصر تتعامل مع حماس كفصيل فلسطيني وطني

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 


 

برعام الكتيبة 299 الكتيبة 51 لواء جولاني الاعلام العبري الحدود مع لبنان الجليل

مواد متعلقة

حسن نصر الله يعترف بتعرض حزب الله لضربة كبيرة غير مسبوقة

حزب الله يطلق 40 صاروخا على الاحتلال، وصفارات الإنذار تدوي فى الجليل

خالد مشعل: حماس أدخلت جيش الاحتلال في حالة من الاستنزاف

يديعوت أحرونوت: توقعات بتقديم الولايات المتحدة مقترحًا لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف عن رسالة سرية وصلت حزب الله بعد ضربة البيجر

رونالدو مشيدا بإمكانات هذا اللاعب: سيكون الأفضل في العالم

بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة «التغني بالقرآن»

مفاجأة، جوميز غاضب من بنود عقد انتقال محمد حمدي إلى الزمالك

جنازة بعد 57 عامًا، الإسكندرية تودع فوزي محمد «شهيد حرب 67» (فيديو وصور)

مدبولي: حددنا من 4 إلى 5 مناطق سنطرحها للاستثمار على البحر الأحمر منها "رأس بناس"

أول تعليق من رئيس الوزراء على ارتفاع أسعار الطماطم

أول تعليق من رئيس الوزراء على حادث قطار الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

البرلمان الأوكراني يغير أسماء 327 بلدة

اكتشاف ظاهرة غريبة في ثقب أسود فائق الكتلة

بعد التيجانية، الطريقة الكركرية تثير الجدل في مصر بملابسها وحركاتها الغريبة (فيديو)

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 19-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يتراجع 13 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والعنب في سوق العبور

ارتفاع أسعار النحاس اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل ذهاب الطلاب إلى المدرسة.. نصائح مهمة للأمهات عند تحضير اللانش بوكس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهدية في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار والسعادة

وزير الأوقاف: الفرح بميلاد الرسول من أعظم العبادات للتقرب إلى الله

ما أهمية الغيرة ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية