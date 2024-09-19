الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد سرية لوجستية على حدود لبنان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، بمقتل قائد سرية لوجستية في الكتيبة 299 التابعة للواء الإقليمي برعام، بالإضافة إلى مقتل جندي من الكتيبة 51 لواء جولاني.

الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل ضابط على الحدود اللبنانية

ونقل الإعلام العبري، عن الجيش الإسرائيلي تأكيدات، بمقتل قائد سرية لوجستية في الكتيبة 299 التابعة للواء الإقليمي برعام، بالإضافة إلى مقتل جندي من الكتيبة 51 لواء جولاني، وإصابة 9 جنود آخرين خلال المعارك اليوم في الشمال عند الحدود مع لبنان.

وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية، فى وقت سابق اليوم، بمقتل شخصا وإصابة 11 آخرين على الأقل في قصف لـحزب الله على مناطق بالجليل منذ صباح اليوم.

حماس تتهم نتنياهو بوضع شروط تعجيزية لعرقلة الاتفاق

‎من جهة أخري، قالت حركة حماس، اليوم الخميس: إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين ‎نتنياهو يضع شروطا تعجيزية عمدا لتخريب أي فرصة للتوصل إلى اتفاق.

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