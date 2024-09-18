وزير الخارجية لنظيره الأمريكي: مصر تتعامل مع حماس كفصيل فلسطيني وطني
قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر تتعامل مع حماس كفصيل فلسطيني وطنى، مؤكدًا أن الحركة تؤكد بشكل كامل التزامها بما تم التوصل إليه خلال ورقتي التفاهم في مفاوضات 27 مايو و2 يوليو الماضيين.
إنطلاق الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا
وأكد خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى أنتوني بلينكن اليوم فى القاهرة على هامش إنطلاق الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا أن ما حدث فى لبنان أمس من هجوم إلكتروني ينذر بدخول المنطقة فى حرب شاملة، مشددًا على حتمية وقف أية سياسات أحادية ووقف سياسة الاغتيالات.
حقن دماء الفلسطينيين
وأضاف أن مصر لن تتوقف عن أي جهد لحقن دماء الفلسطينيين حتى تتوقف الحرب فى غزة.
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