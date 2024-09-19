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خارج الحدود

حزب الله يطلق 40 صاروخا على الاحتلال، وصفارات الإنذار تدوي فى الجليل

الجليل الأعلى، فيتو
الجليل الأعلى، فيتو

 أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، إن نحو 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الساعتين الماضيتين.

إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان على إسرائيل

 وقالت القناة"12" العبرية، إن نحو 40 صاروخا أطلقت من جنوب  لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الساعتين الماضيتين، ودوت صفارات الإنذار في زرعيت وشوميرا وإفن مناحم ومرغليوت في الجليل الغربي.

جالانت يعلن تحرك مركز الثقل شمالا

 وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، فى تصريحات سابقة له: إن "مركز الثقل" في الحرب يتحرك شمالًا، حيث تخوض إسرائيل اشتباكات يومية مع حزب الله اللبناني.

وأكد يوآف جالانت خلال زيارة لقاعدة جوية إسرائيلية: "مركز الثقل يتحرك شمالًا - ويتم تخصيص الموارد".."نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب - تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة من جانبنا"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. 

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هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو مصمم على إقالة جالانت قريبا

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تقارير عبرية: الانسحاب من محور فيلادلفيا يفجر الخلافات بين جالانت ونتنياهو

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40 صاروخا جنوب لبنان الجليل الأعلى صفارات الإنذار مركز الثقل جالانت

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