حزب الله يطلق 40 صاروخا على الاحتلال، وصفارات الإنذار تدوي فى الجليل
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، إن نحو 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الساعتين الماضيتين.
إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان على إسرائيل
وقالت القناة"12" العبرية، إن نحو 40 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى في الساعتين الماضيتين، ودوت صفارات الإنذار في زرعيت وشوميرا وإفن مناحم ومرغليوت في الجليل الغربي.
جالانت يعلن تحرك مركز الثقل شمالا
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، فى تصريحات سابقة له: إن "مركز الثقل" في الحرب يتحرك شمالًا، حيث تخوض إسرائيل اشتباكات يومية مع حزب الله اللبناني.
وأكد يوآف جالانت خلال زيارة لقاعدة جوية إسرائيلية: "مركز الثقل يتحرك شمالًا - ويتم تخصيص الموارد".."نحن في بداية مرحلة جديدة من الحرب - تتطلب الشجاعة والتصميم والمثابرة من جانبنا"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.
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