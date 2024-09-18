الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو مصمم على إقالة جالانت قريبا

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، سيتخذ قرار إقالة وزير الدفاع، يوآف جالانت، قريبا.

نتنياهو يتخذ قرار إقالة جالانت فى أقرب وقت

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء قولها: إن نتنياهو مصمم على إقالة جالانت، ولا تغيير بقراره الذي سينفذ بأقرب وقت.

إسرائيل على مشارف حرب جديدة فى الحدود الشمالية 

وفى وقت سابق اليوم، قال جالانت، نحن على مشارف مرحلة جديدة في الحرب، مهمتنا واضحة وبسيطة، وهي إعادة مواطنينا إلى بلداتهم في الشمال.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن نقل قوات وموارد باتجاه الجبهة الشمالية، زاعما أن جيش الاحتلال يحقق إنجازات مشرفة وواضحة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

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