بث مباشر.. كلمة حسن نصر الله بشأن تفجيرات البيجر في لبنان

نقلت قناة المنار اللبنانية كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم الخميس، تحدث خلالها حول ‏آخر التطورات.

كلمة حسن نصر الله أمين عام حزب الله

وتأتي كلمة نصر الله، بعد عدوانين على لبنان، أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين والمقاومين، وإصابة نحو 2800 شخص، بعد تفجير العدو أجهزة “البايجر”، وأجهزة لاسلكية للإتصالات.. مشاهدة الكلمة من هنا

عمليتان لجيش الاحتلال وجهاز الموساد الإسرائيلى في لبنان

وتأتي هذه الكلمة، بعد عمليتين من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الموساد على لبنان، أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وإصابة نحو 2800 شخص، بعد تفجير أجهزة البيجر، وأجهزة لاسلكية للاتصالات.

كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله https://t.co/vzufSI85zd — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 19, 2024

وعلى الجانب الآخر أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ارتفاع عدد ضحايا تفجير أجهزة الاتصالات ( البيجر )، خلال اليومين الماضيين إلى 32 شهيدًا وآلاف من الجرحى، مشيرا إلى أن القطاع الصحي بأطبائه ومسعفيه وممرضيه استطاعوا أن يقدموا الخدمات إلى الأهالي الذين أصيبوا جراء الحادث.

وتسببت موجة التفجيرات بأضرارٍ في عددٍ من المنازلِ واندلاعِ حرائق في منازلَ أخرى وبعددٍ من السياراتِ والدراجاتِ والمحلاتِ التجارية التي تبيعُ أجهزةَ الاتصالات.

إسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها

وفي بيان صدر صباح أمس الاربعاء، أكد حزب الله في لبنان أنه سيواصل عملياته لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته.

وشدد على أن "هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء الماضي، التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان.. هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله”.