اكتشاف انبعاث بطول 23 مليون سنة ضوئية من ثقب أسود فائق الكتلة

اكتشف علماء الفلك أكبر عملية انبعاث لمادة من ثقب أسود فائق الكتلة في كوكبة التنين، ويبلغ طوله الإجمالي أكثر من 23 مليون سنة ضوئية، أي ما يعادل 140 مرة قطر درب التبانة.

وهذا ما يجعل حجم الانبعاث مماثلا لخيوط ما يسمى بـ"الشبكة الكونية". أفادت بذلك الخدمة الصحفية لمعهد كاليفورنيا الأمريكي للتكنولوجيا.

الانبعاث المزدوج للثقب الأسود ليس أكبر بكثير من النظام الشمسي فحسب

وأوضح الباحث في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا مارتين أوي قائلا:" إن هذا الانبعاث المزدوج للثقب الأسود ليس أكبر بكثير من النظام الشمسي فحسب، بل ويبلغ طوله حوالي 140 مرة قطر مجرتنا. وإذا وضعنا مجرة درب التبانة بجانبه، فسوف تبدو كنقطة صغيرة مقارنة بهذا التدفق من المادة الساخنة".

واكتشف الباحثون هذا الهيكل الكوني من خلال رصد عدد كبير من المجرات النشطة الحديثة والقديمة نسبيا باستخدام التلسكوب الراديوي LOFAR الأوروبي. وخلال هذه الأرصاد حاول علماء الفلك فهم كيفية تأثير الانبعاثات الصادرة عن الثقوب السوداء فائقة الكتلة المخبأة في مراكز هذه العناقيد النجمية العملاقة على خصائص المادة في الوسط بين المجرات.