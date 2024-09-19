الخميس 19 سبتمبر 2024
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رياضة

حكم مباراة برشلونة وفياريال في الليجا

برشلونة, فيتو
برشلونة, فيتو

أعلنت رابطة الحكام الإسبانية عن حكم مباراة برشلونة وفياريال في الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني والتي تجمع بينهم يوم الأحد المقبل. 

ومن المقرر أن يواجه برشلونة نظيره فياريال على ملعب سيراميكا في تمام الساعة السابعة والنصف يوم الأحد القادم. 

حكم مباراة برشلونة وفياريال 

ويتولى القيادة التحكيمية لمواجهة برشلونة أمام فياريال الحكم مونتيرو بوسكيتس فيرير، ويتواجد بتقنية الـ VAR  خافيير إجلاسياس. 

ترتيب برشلونة وفياريال 

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في جميع المباريات التي لعبها حتى الآن،  يتواجد فياريال في المركز الرابع برصيد 11 نقطة. 

برشلونة يكشف عن قميصه الثالث هذا الموسم

وكشف نادي برشلونة الإسباني، عن قميصه الثالث الخاص بالموسم الحالي 2024-2028.

رمز القميص الثالث لنادي برشلونة 

ووفقا للموقع الرسمي لنادي برشلونة، يرمز الطقم الثالث لهذا العام إلى الازدهار والنمو والتقدم في النضال من أجل المساواة.

وأشار إلى أن اللون الأخضر، المعروف بارتباطه بالأمل والتجديد، يمثل ولادة عصر جديد من المساواة والتضامن ويؤكد التزام النادي بمستقبل مزدهر من خلال تحالف لا يتزعزع.

مميزات قميص برشلونة الثالث

ومن أبرز مميزات هذه القميص الأخضر الحيوي أن شعار شركة الملابس يأتي مزدوجا باللونين الأزرق والأحمر، ما يرمز إلى تسريع تقدم كرة القدم النسائية، حيث يعد برشلونة أحد أبرز ممثليها على مستوى العالم بفضل إنجازاته الرياضية وأسلوب لعبه المميز الذي يعشقه الجماهير.

وجاء الطقم الثالث ضمن حملة "Together We Rise" التي تدمج هوية وتاريخ ومجتمع كل ناد، وتحتفي في الوقت نفسه بتقدم كرة القدم النسائية، حيث تم تصميم المجموعة بالتعاون الوثيق مع أندية من جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية.

وصمم القميص الثالث باستخدام تكنولوجيا "Dri-FIT ADV"، وهي أعلى معيار لقطع الملابس التقنية، لأنها تتضمن نسيجا مبتكرا ومصمما لتوفير الحركة والتهوية في الأماكن التي تحتاج لذلك بشدة.

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برشلونة فياريال الدوري الإسباني برشلونة و فياريال رابطة الحكام الإسبانية

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