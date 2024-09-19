الخميس 19 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية (فيديو وصور )

افتتاح مدرسة السنبلاوين،
افتتاح مدرسة السنبلاوين، فيتو

 شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية واللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مراسم افتتاح وتفقد مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة السنبلاوين. 

 يشار أن المدرسة خضعت للاحلال الكلي على مساحة 1,233 متر مربع بإجمالي عدد 16 فصلا بتكلفة 8,5 مليون جنيه  

وكان  استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المدارس. 

 حيث يتم افتتاح مدارس في مركز ومدينة السنبلاوين، وهم ( مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة السنبلاوين إحلال كلي، ومدرسة السعيد عبدالعظيم الابتدائية بقرية الشعالة إنشاء جديد).


جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس مجاهد عطية رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

 

إنشاء وتطوير المدارس بنطاق الدقهلية لتقليل كثافات الفصول 

 وثمن " مرزوق " دور رئيس هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير المدارس بنطاق الدقهلية لتقليل كثافات الفصول وتطوير العملية التعليمية وإدخال نوعيات جديدة من التعليم في الدقهلية مثل التعليم الياباني والتعليم التجريبي، مشيرًا إلى أن الدقهلية شهدت طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير المدارس.

إهداء درع المحافظة إلى رئيس هيئة الأبنية التعليمية

 وقام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظة إلى رئيس هيئة الأبنية التعليمية تقديرًا لدوره في دعم محافظة الدقهلية.

في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ) في مجال الصحة والتعليم والثقافة والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس (صور)

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