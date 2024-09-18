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وكيل رياضة الدقهلية تشهد ختام مهرجان ليالي مراكز الشباب بالمحافظة (فيديو وصور)

مهرجان ليالي مراكز
مهرجان ليالي مراكز الشباب بالمحافظة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ـ رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، ختام فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب بالدقهلية،  بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة شيماء سامي مدير عام الادارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للشباب، وسامح سليم مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور محمود عبد الهادى مدير إدارة المنشآت الرياضية

وبحضور الدكتور حاتم الجندى رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، ونهى فهمى نائب رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، وأشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد محمود المدير التنفيذي بمركز التنمية الشبابية، وعدد  من أخصائى الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزارة الشباب والرياضة، والسادة الاخصائيين بالإدارة العامة للشباب.

العديد من الأنشطة المختلفة في مهرجان ليالي مراكز الشباب

تضمنت فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب بالدقهلية، تنفيذ العديد من الانشطة المختلفة، وشملت الندوة الدينية، والشعر، والدورى الثقافي المعلوماتي، والانشاد الدينى، والغناء الفردي والجماعي، والعروض الفنية والرياضية، والفنون الشعبية، والمسابقات في تنس الطاولة، وخماسى كرة قدم، وكرة السلة، وكرة اليد، والألعاب الترويحية، وألعاب التحطيب والحكشه، ومعرض المشغولات اليدوية، بمشاركة إدارة شباب " طلخا، وأجا، وميت غمر، والسنبلاوين، ودكرنس، ومنية النصر، والمنزلة، ومركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي".

 

المهرجان يهدف لجذب الشباب إلى مراكز الشباب

الجدير بالذكر أن المهرجان يهدف إلي جذب الشباب إلى مراكز الشباب من خلال مجالات متنوعة للنشاط لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة وتكثيف الأنشطة بمراكز الشباب، صقل وتنمية الوعي الثقافي والإجتماعي والرياضي لدى الشباب، انتقاء الشباب المتميز والمثالى من خلال تلك الأنشطة الثقافية والرياضية، وتشجيع الشباب على الابتكار والإبداع الثقافي.

 

 

حفل فني تضمن عروضا للفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب

وفى الختام شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، حفلًا فنيًا تضمن عروضا للفنون الشعبية بالإدارة العامة للشباب، وعرضًا لفرقة الفنون الشعبية بنادى جزيرة الورد الرياضي، وعرضًا لفرقة الفنون الشعبية لذوى الهم والقدرات الخاصة بمنية النصر، وفقرات غنائية، وإنشاد دينى. 

هذا وقام الدكتور سيد حزين والدكتورة مني عثمان بتوزيع الجوائز على الفائزين وقد فاز مركز شباب كفر غنام بالسنبلاوين بالمركز الأول، ومركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي بالمركز الثاني فى الدورى الثقافي المعلوماتي، واخذت الصور التذكارية مع المشاركين والفائزين فى مهرجان ليالي مراكز الشباب.

 

 

 

 

 

مهرجان ليالي مراكز الشباب بالدقهلية تحت رعاية وزارة الشباب

يأتي تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب بالدقهلية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور سيد حزين وكيل الوزارة ـ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والدكتورة شيماء سامي مدير عام الادارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وسامح سليم مدير الإدارة العامة للشباب.

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