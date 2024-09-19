الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية لافتتاح عدد من المدارس (صور)

استقبال رئيس هيئة
استقبال رئيس هيئة اللبنية في الدقهلية، فيتو

 استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس، اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح عدد من المدارس. 

 حيث يتم افتتاح مدارس في مركز ومدينة السنبلاوين، وهم ( مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة السنبلاوين إحلال كلي، ومدرسة السعيد عبدالعظيم الابتدائية بقرية الشعالة إنشاء جديد).


جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس مجاهد عطية رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

إنشاء وتطوير المدارس بنطاق الدقهلية لتقليل كثافات الفصول 

وثمن " مرزوق " دور رئيس هيئة الأبنية التعليمية في إنشاء وتطوير المدارس بنطاق الدقهلية لتقليل كثافات الفصول وتطوير العملية التعليمية وإدخال نوعيات جديدة من التعليم في الدقهلية مثل التعليم الياباني والتعليم التجريبي، مشيرًا إلى أن الدقهلية شهدت طفرة غير مسبوقة في إنشاء وتطوير المدارس.

إهداء درع المحافظة إلى رئيس هيئة الأبنية التعليمية

 وقام " محافظ الدقهلية" بإهداء درع المحافظة إلى رئيس هيئة الأبنية التعليمية تقديرًا لدوره في دعم محافظة الدقهلية.

في إطار مبادرة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ( بداية جديدة لبناء الإنسان المصري ) في مجال الصحة والتعليم والثقافة والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب.

وكيل رياضة الدقهلية تشهد ختام مهرجان ليالي مراكز الشباب بالمحافظة (فيديو وصور)

اجتماع الصحة والتعليم والتأمين الصحي لبحث استعدادات العام الدراسي في الدقهلية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

افتتاح مدارس الامن القومي بمجلس النواب الهيئة العامة للابنية التعليمية الدقهلية اليوم الدفاع والأمن القومي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة رئيس لجنة الدفاع والامن القومي مركز ومدينة السنبلاوين

مواد متعلقة

تعليمات مشددة من وزير النقل للقائمين على السكك الحديدية

تعليم الإسماعيلية تنهي استعدادات العام الدراسي الجديد وتعلن جداول استقبال الطلاب بالمدارس

موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد لغة عربية

مدير تعليم دمياط يتابع انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة استعدادات المدارس

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة، تعرف عليها

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

فتاة اتهمت خالها بالتعدي عليها بمدينة نصر: كان ينتظر نزول والدتي للعمل

"قومي المرأة" يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صلاح التيجاني ويطلب التحقيق في "اتهامات التحرش"

تنبيه عاجل من التعليم للمديريات والمدارس قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

مؤتمر صحفي لتوقيع عقد مشروع التحول الرقمي بنقابة الصحفيين الأحد

الكهرباء تفسر أسباب تأخر تطبيق خطة تخفيف الأحمال

ads

منوعات

المزيد

عدد قياسي لطلبات المشاركة في مسابقة ملكة جمال روسيا

تصل إلى 3 آلاف جنيه، أسعار الشنط المدرسية في الأسواق (صور)

دراسة: الأرض ربما كانت تملك حلقة مثل زحل ذات يوم

جورجينا رودريجز تزور مدينتها وتحقق أحلام طفولتها الفقيرة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الخميس 19- 9- 2024 عالميا

مواطنون ضد الغلاء تطلق حملة " خليه يمشش" لمقاطعة البيض

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 19- 9- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قرارات اجتماع تحديد شكل الدوري الممتاز الموسم المقبل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل رجم الشياطين كان موجودا قبل بعثة النبي؟

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

دعاء ليلة الجمعة للأبناء مع بداية عام دراسي جديد

المزيد
الجريدة الرسمية