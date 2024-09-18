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الفيدرالى الأمريكى ينهى عصر الفائدة المرتفعة ويلجأ للتخفيض لأول مرة منذ 4 سنوات.. تحرك التضخم نحو 2% أبرز الأسباب.. و4 بنوك خليجية تسير على نفس الوتيرة

الفيدرالى الامريكى،
الفيدرالى الامريكى، فيتو

فى خطوة متوقعة ولأول مرة منذ اربع سنوات تقريبا قام الفيدرالى الامريكى بإنهاء عصر الفائدة المرتفعة والتوجه نحو تخفيض الفائدة للمرة الأولى منذ كورونا.

وهناك الكثير من الرابحون من ذلك التخفيض على راسها الذهب والنفط والأسواق الناشئة التى تستفيد من تحويلات الأموال الساخنة بينما يبرز الخاسرين والذين هما البنوك حيث يقوم المواطنين بسحب أموالهم من البنوك بعد الخفض وكذلك من ابرز الخاسرين البنوك نفسها.

 

قرار الفيدرالى الأمريكى

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض بـ25 نقطة أساس، وفي أول قرار بالخفض منذ مارس 2020.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها يوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي البنك المركزي الأميركي لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

"اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم متوازنة تقريبا"، وفق ما ورد بقرار الاحتياطي الفيدرالي. 

وأضاف البيان "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية. وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضا".

وتربط معظم الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين، عملاتها بالدولار وتحذو حذو المركزي الأميركي، فيما يخص السياسة النقدية.

مصرف الامارات المركزى 


وقرر مصرف الإمارات المركزي خفض "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.90%.

مصرف قطر المركزى

 

كما قرر مصرف قطر المركزي، خفض أسعار الفائدة بواقع 55 نقطة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى5.20% و5.70% و5.45% على التوالي.

مصرف البحرين المركزى

وأعلن مصرف البحرين المركزي عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 50 نقطة أساس من 6.00% إلى 5.50% بدأً من تاريخ 19 سبتمبر 2024.

مصرف الكويت المركزى 

فيما قرر بنك الكويت المركزي الكويتي خفض سعر فائدة الخصم 25 نقطة أساس من 4.25% إلى 4%.

 

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