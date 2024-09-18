آخر تحديث لسعر الذهب فى الأسواق بعد خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة

ننشر أسعار الذهب، اليوم الإربعاء 18- 09- 2024 وفقا لـ آخر تحديث في الأسواق المحلية وبعد تحديد وتخفيض سعر الفائدة الأمريكية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3977 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3480 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2982 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 27840 جنيهًا.

قرار الفيدرالى الأمريكى

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض بـ25 نقطة أساس، وفي أول قرار بالخفض منذ مارس 2020.

صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها يوم الأربعاء على خفض أسعار الفائدة إلى نطاق 5% و4.75%، في إطار سعي البنك المركزي الأميركي لتفادي تأثر النمو الاقتصادي بأجرأ دورة تشديد نقدي منذ عقود، ولتجنب المزيد من التدهور في ظروف سوق العمل.

"اكتسبت اللجنة ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف تشغيل العمالة والتضخم متوازنة تقريبا"، وفق ما ورد بقرار الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف البيان "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية. وتباطأت مكاسب الوظائف، وارتفع معدل البطالة لكنه ظل منخفضا".

ارتفاع اسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2020، إلى جانب هبوط الدولار.

وقرر الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس بأعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تخفيض بـ25 نقطة أساس، وفي أول قرار بالخفض منذ مارس 2020.

وارتفعت أسعار المعدن الثمين في المعاملات الفورية بنسبة 1% أو 25.8 دولارا ليسجل 2595.3 دولارا للأونصة بحلول الساعة 19:28 بتوقيت جرينتش، لتصل الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق، ومتجاوزة المستوى المسجل يوم الاثنين البالغ 2589.59 دولار.