دوري أبطال أوروبا، يستضيف موناكو الفرنسي نظيره برشلونة مساء اليوم الخميس، على ملعب "لويس الثاني" في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد.

تاريخ مواجهات موناكو ضد الأندية الإسبانية قبل لقاء برشلونة

التقى موناكو أمام الأندية الإسبانية قبل مواجهة برشلونة الليلة في 24 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 5 مواجهات وتلقى الخسارة في 10 مباريات، وأحرز 37 هدفا ودخل مرماه 35 هدفا.

وفشل موناكو في التسجيل أمام 4 فرق من أصل 10 فرق إسبانية لعب ضدها في جميع المسابقات، ويتواجد برشلونة من ضمن الفرق الأربعة.

موعد مباراة برشلونة وموناكو

تنطلق مباراة برشلونة وموناكو في دوري الأبطال في العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو

تذاع مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا قد أسفرت عن تواجد برشلونة في مجموعة تضم أندية موناكو، بايرن ميونخ، أتالانتا، يونج بويز، بريست، بوروسيا دورتموند، بنفيكا، والنجم الأحمر.

وحقق برشلونة فوزًا على جيرونا في الجولة الماضية بالدوري الإسباني برباعية لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 15 نقطة.

وفاز موناكو على أوكسير بثلاثية نظيفة في منافسات الدوري الفرنسي بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بـ 10 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، ومارسيليا صاحب المركز الثاني.



نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا أستحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد إقامة دوري بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.