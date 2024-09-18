التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه موناكو الفرنسي، مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الأول لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة عودة أنسو فاتي عقب حصوله على التصريح الطبي لخوض المباريات، بينما سيغيب عن برشلونة، جافي - فرينكي دي يونج - رونالد أراوخو - أندرياس كريستينسن - مارك بيرنال - فيرمين لوبيز - داني أولمو.

ويسعى برشلونة، هانز فليك، إلى مواصلة الانطلاقة الإيجابية التي أظهرها الفريق الكتالوني في أول 5 جولات من الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن التشكيل المتوقع لفريق برشلونة في مباراة الغد، كالآتي:

تير شتيجن - جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - بالدي - كاسادو - إريك جارسيا - لامين يامال - بيدري، رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي.

تشكيل موناكو المتوقع ضد برشلونة

وعلى الجانب الآخر، سيكون التشكيل المتوقع لفريق موناكو، كما يلي:

كون - فانديرسون - كيرير - ساليسو - كايو هنريكي- لامين كامارا - زكريا - أكليوشي - مينامينو - إلياس بن صغير - إمبولو.