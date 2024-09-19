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رياضة

دوري أبطال أوروبا، سلتيك يكتسح سلوفان براتيسلاف 5-1

سلتيك، فيتو
سلتيك، فيتو

دوري أبطال أوروبا، اكتسح سلتيك نظيره سلوفان براتيسلاف بخماسية مقابل هدف ضمن لقاء الفريقين بالجولة الاولي في سيلتيك بارك بدوري دوري أبطال أوروبا.

اهداف مباراة سلتيك وسلوفان براتيسلاف

احرز خماسية سلتيك سكالاس وفورهاشي وايمي انجيلس ودايزن مايدا وأدام إدا في الدقائق 17 و47 و56 و70 و87
 

دوري أبطال أوروبا


وانتهت مباراة كلوب بروج البلجيكي أمام ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0/3 لصالح أسود الفيستيفال، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جان برايدال، من الجولة الأولى من الدوري بالمجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ثلاثية دورتموند في شباك كلوب بروج، جيمي بينو جيتنز هدفين في الدقيقتين 76 و86، سيرهو جيراسي في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

 

ويتفوق فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره كلوب بروج في تاريخ المواجهات، حيث التقيا 9 مرات في مختلف المسابقات الأوروبية، فقد فاز الفريق الألماني في 5 مباريات بينما انتصر الفريق البلجيكي في ثلاث لقاءات، وحسم التعادل مواجهة واحدة بينهم فقط، بخلاف مباراة الليلة.

 

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دوري ابطال اوروبا سلتيك سلوفان براتيسلاف

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