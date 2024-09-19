شبيه يامال يُغازل الفتيات في شوارع برشلونة (فيديو)
انتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو لشخص يشبه الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة، وهو يتجول في الشوارع ويُغازل الفتيات، ويلتقط بعض الصور مع الشباب المتواجدين من حوله.
ويتواجد اللاعب الإسباني في فرنسا رفقة ناديه استعدادًا لمواجهة قوية وهامة أمام موناكو ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/ 2025.
وسيواجه برشلونة نظيره موناكو في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد لموسم 2024/ 2025، وسوف تقام المباراة على استاد لويس الثاني.
شارك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مع برشلونة في 5 مباريات هذا الموسم 2024/2025 ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 4 أخرين لزملائه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.