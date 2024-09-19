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رياضة

شبيه يامال يُغازل الفتيات في شوارع برشلونة (فيديو)

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

انتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو لشخص يشبه الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة، وهو يتجول في الشوارع ويُغازل الفتيات، ويلتقط بعض الصور مع الشباب المتواجدين من حوله.

ويتواجد اللاعب الإسباني في فرنسا رفقة ناديه استعدادًا لمواجهة قوية وهامة أمام موناكو ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/ 2025.

وسيواجه برشلونة نظيره موناكو في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد لموسم 2024/ 2025، وسوف تقام المباراة على استاد لويس الثاني.

شارك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مع برشلونة في 5 مباريات هذا الموسم 2024/2025 ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 4 أخرين لزملائه.

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يامال برشلونة موناكو دوري ابطال اوروبا لامين يامال

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