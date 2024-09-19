شبيه يامال يُغازل الفتيات في شوارع برشلونة (فيديو)

انتشر في الساعات الأخيرة مقطع فيديو لشخص يشبه الإسباني لامين يامال لاعب فريق برشلونة، وهو يتجول في الشوارع ويُغازل الفتيات، ويلتقط بعض الصور مع الشباب المتواجدين من حوله.

شبيه لامين يامال يتجول في شوارع برشلونة 😅 pic.twitter.com/7IfsVY3MlQ — الكلاسيكو (@clasico_arabi) September 18, 2024

ويتواجد اللاعب الإسباني في فرنسا رفقة ناديه استعدادًا لمواجهة قوية وهامة أمام موناكو ضمن مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/ 2025.

وسيواجه برشلونة نظيره موناكو في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا بشكلها الجديد لموسم 2024/ 2025، وسوف تقام المباراة على استاد لويس الثاني.

شارك اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا مع برشلونة في 5 مباريات هذا الموسم 2024/2025 ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 4 أخرين لزملائه.