الخميس 19 سبتمبر 2024
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رياضة

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والدوري السعودي

دوري أبطال أوروبا،
دوري أبطال أوروبا، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات، وأبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري السعودي وأيضا الدوري الإسباني.

وتقام اليوم المباريات التالية:

دوري أبطال أوروبا

سرفينا زافيزدا × بنفيكا - 7:45 مساء | بي ان سبورت 2

فينورد × بايرليفركوزن - 7:45 مساء | بي ان سبورت 1

أتالانتا × أرسنال - 10 مساء | بي ان سبورت 2

أتلتيكو مدريد × لايبزيج - 10 مساء | بي ان سبورت 3

بريست × ستورم جراتس - 10 مساء | بي ان سبورت 4

موناكو × برشلونة - 10 مساء | بي ان سبورت 1

الدوري الإسباني

ديبورتيفو ليجانيس × أتلتيك بلباو - 8 مساء | بي ان سبورت 5

الدوري السعودي

الأخدود × القادسية - 6:40 مساء

العروبة × الفتح - 6:55 مساء

الوحدة × الخلود - 9 مساء

الدوري التركي

طرابزون سبور × قيصري سبور - 8 مساء

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مباريات اليوم دوري ابطال اوروبا برشلونة الدوري السعودي بنفيكا

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