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رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

دوري أبطال أوروبا، يلتقي برشلونة الإسباني اليوم الخميس مع موناكو الفرنسي على ملعب "لويس الثاني"  في بطولة  دوري أبطال أوروبا، بنظام البطولة الجديد.

 

تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، رافينيا.

خط الهجوم: فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

 

موعد مباراة برشلونة وموناكو

 تنطلق مباراة برشلونة وموناكو في دوري الأبطال في العاشرة مساء اليوم الخميس بتوقيت مصر والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وموناكو

تذاع مباراة برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN sports HD 1.
وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا، أسفرت عن تواجد برشلونة في مجموعة تضم أندية موناكو، بايرن ميونخ، أتالانتا، يونج بويز، بريست، بوروسيا دورتموند، بنفيكا، والنجم الأحمر.

وحقق برشلونة فوزًا على جيرونا في الجولة الماضية بالدوري الإسباني برباعية لهدف، ويتصدر الترتيب بـ 15 نقطة.

وفاز موناكو على أوكسير بثلاثية نظيفة في منافسات الدوري الفرنسي بالجولة الماضية، ويحتل المركز الثالث بـ 10 نقاط خلف المتصدر باريس سان جيرمان، ومارسيليا صاحب المركز الثاني.


نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

 وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا أستحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.


بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

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التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

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