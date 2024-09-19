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اقتصاد

37.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال جلسة أمس الأربعاء نحو 37.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 711 مليون ورقة منفذة على 84  ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 143.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 750 مليون ورقة منفذة على 90 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 7.99 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 92.01 % خلال الجلسة.

تداولات جلسة الأربعاء 

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات، الأربعاء 18 سبتمبر 2024، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.059 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" 
 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 30342 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 37172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 13154 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 7070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1%  عند مستوى 10087 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2879 نقطة.

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