عقب عملية تفجير الـ pager، نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا فى غرفة تحت الأرض

كشفت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، يعقد اجتماعا فى غرفة تحت الأرض، مع وزير الدفاع يوآف جالانت، وكبار المسئولين الأمنين.

نتنياهو يعقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين تحت الأرض

ووفق صحيفة "يسرائيل هيوم" فى تقرير لها اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت وكبار المسؤولين الأمنيين يجتمعون حاليا بغرفة العمليات تحت الأرض أسفل مقر وزارة الدفاع، على خلفية تفجيرات أجهزة في لبنان والتي سقط فيها قتلى ونحو 3000 جريح معظمهم من عناصر حزب الله الذي حمل الاحتلال المسؤولية عن هذه التفجيرات.

فى ذات السياق، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن مسؤولين أمنيين كبار في إسرائيل يبحثون مع المستوى السياسي احتمالات التصعيد بعد انفجار أجهزة اتصالات "بيجر" في لبنان.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية طلبت من كبار الضباط إلغاء التزاماتهم وحضور نقاش عاجل بمقر وزارة الدفاع بتل أبيب تحسبا لهجوم من "حزب الله".

مخاوف إسرائيلية من رد حزب الله على عملية تفجير الـ pager

مشيرة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قدّرت أن حزب الله ينوي شن عملية عسكرية ضد إسرائيل حيث رصدت مؤخرا إشارات حول استعدادات غير اعتيادية لحزب الله في جنوب لبنان.

فى ذات السياق، أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال التصعيد الأمني دون تعليمات جديدة، كما قالت إن حزب الليكود الحاكم حظر على أعضائه الإدلاء بتصريحات وإجراء مقابلات بشأن الأحداث في لبنان.

من ناحيته، قال الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، عاموس يدلين، إنه سيتفاجأ جدا إذا لم يرد حزب الله على تفجير "بيجر" pager، بحسب ما نقلته عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي.