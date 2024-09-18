لوقف تفجيرات أجهزة الاتصالات بلبنان، خبير يكشف الحل الوحيد أمام حزب الله لتفادي الهجمات السيبرانية

تفجيرات لبنان، قال المهندس وليد حجاج عضو الهيئة العليات الاستشارية للأمن السيبراني وخبير تكنولوجيا المعلومات: شبكات البيجر واللاسلكي تعمل على ترددات ويتم اختراقها من إسرائيل، وبالتالي يجب استخدام أجهزة تشويش لمنع تكرار حوادث التفجيرات في لبنان.

شراء حزب الله أجهزة تشويش

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: لابد من استخدام أجهزة تشويس للتصدي لإسرائيل، لافتًا إلى أن حزب الله قادر على شراء أجهزة تشويش للتصدي لاختراقات إسرائيل للشبكات.

مشكلة عناصر حزب الله

ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون الكوادر التي فحصت أجهزة البيجر واللاسلكي في حزب الله لم تكن تمتلك العلم أو القدرة لكشف الثغرات أو تفخيخ البطاريات بالمتفجرات.

قدرة إسرائيل في التكنولوجيا

وأكد أن إسرائيل تمتلك تكنولوجيا عالية تمكنها من القيام بعمليات جديدة بشكل مختلف ضد حزب الله

ليس من الذكاء في الوقت الحالي أن تستخدم عناصر حزب الله أي أجهزة لا سلكية أو بيجر، لأنه من المتوقع حدوث عمليات تفجيرية جديدة من جانب إسرائيل.

نصيحة ضرورية لعناصر حزب الله

ونصح عناصر حزب الله لا بد أن تبتعد عن كل وسائل الإتصالات ومن الوارد استهداف الهواتف المحمولة العادية من خلال إحدى الشبكات بلبنان.

خطورة الحرب المقبلة

واختتم إن إسرائيل ستنفذ اختراقات جديدة لعناصر حزب الله ولكن لن تكون بنفس القوة، وخطورة الحرب القادمة هي التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.