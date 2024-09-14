السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

العمر المناسب للحصول على تطعيم الإنفلونزا

تطعيم الإنفلونزا،
تطعيم الإنفلونزا، فيتو

كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن العمر المناسب للحصول على تطعيم الإنفلونزا.

 

أوضحت فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور  إلى أي مرحلة عمرية.

 

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

 

تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025

وقالت الدكتورة ولاء عادل مسئول التدريب والتحديثات الطبية، بمراكز تطعيمات المصل واللقاح إن تطعيم  الإنفلونزا عند تصنيعه يتم البحث عن أكثر الفصائل انتشارا وأشدها فتكا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي وعلى هذا الأساس يتم اختيار  الفصائل التي تتوفر في التطعيم.

صلاحية تطعيم الإنفلونزا 

وأشارت إلى أن صلاحية التطعيم تنتهي قبل موعد نزول التطعيم الجديد، موضحة أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا. 

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، ويستحيل أن يسبب المرض لكن في حال الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

2- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

 

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة او إحمرار حول مكان الحقن.

 

تطعيم الإنفلونزا 

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، اي  استحالة يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

 

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ٩٢٠ ألف جرعة من تطعيم الإنفلونزا تزامنا مع قرب موسم الشتاء.

 

شهر سبتمبر أو أكتوبر 

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا يمكن تناوله بداية من شهر سبتمبر أو أكتوبر، وكذلك يمكن خلال موسم الشتاء، فلا يوجد تاريخ محدد له طالما التطعيم مازال في صلاحيته ولم ينته.

 

متى يكتسب الجسم مناعة بعد تطعيم الإنفلونزا؟

 وأشارت فاكسيرا إلى أن تطعيم الإنفلونزا يبدأ ظهوره مفعوله في الجسم بعد أسبوعين من تناول التطعيم ويكتسب الجسم مناعة بعد أسبوعين وتظل المناعة طوال مدة ٦ أشهر. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التطعيم ضد الأنفلونزا الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات تطعيم الانفلونزا فاكسيرا اللقاحات الانفلونزا

مواد متعلقة

الصحة العالمية تعلن عن أول لقاح ضد جدري القردة

الصحة: صيانة دورية لمحطات معالجة مياه جميع وحدات الغسيل الكلوي

الصحة تكشف تفاصيل جراحة نادرة بفصل التحام الفكين لطفلة حديثة الولادة

وزير الصحة والسكان يوافق على فتح شرط السن للالتحاق بالبورد المصري

الأكثر قراءة

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

منوعات

المزيد

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

أبرزها فصل ديدان مخمورة عن غيرها، أبرز الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة 2024

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية