كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، عن العمر المناسب للحصول على تطعيم الإنفلونزا.

أوضحت فاكسيرا أنه يمكن الحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا من بداية من عمر ٦ شهور إلى أي مرحلة عمرية.

وأكدت فاكسيرا أن جرعة تطعيم الإنفلونزا يتم الحصول عليها كاملة دون تقسيمها.

تطعيم الإنفلونزا لموسم شتاء 2025

وقالت الدكتورة ولاء عادل مسئول التدريب والتحديثات الطبية، بمراكز تطعيمات المصل واللقاح إن تطعيم الإنفلونزا عند تصنيعه يتم البحث عن أكثر الفصائل انتشارا وأشدها فتكا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي وعلى هذا الأساس يتم اختيار الفصائل التي تتوفر في التطعيم.

صلاحية تطعيم الإنفلونزا

وأشارت إلى أن صلاحية التطعيم تنتهي قبل موعد نزول التطعيم الجديد، موضحة أن المناعة المكتسبة من التطعيم تقل بعد ستة أشهر من الحقن لذا يجب تناول التطعيم سنويًّا.

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، ويستحيل أن يسبب المرض لكن في حال الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

2- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن ان يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا كغيره من التطعيمات قد يسبب ارتفاع بسيط في درجة الحرارة او إحمرار حول مكان الحقن.

تطعيم الإنفلونزا

وكشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا أن التطعيم ضد الإنفلونزا معطل، اي استحالة يسبب المرض ولكن في حالة الإصابة بالإنفلونزا بعد تناول التطعيم يرجع الأمر إلى عدة أسباب منها:

١- أن متلقي التطعيم كان لديه بداية نزلة برد وظهرت الأعراض بعد التطعيم مباشرة.

٢- التطعيم يعمل بكامل كفاءته بعد أسبوعين فمن الممكن أن يصاب المتلقى بالعدوى في تلك الأثناء.

٣- الإصابة بنزلة برد بنوع فصيلة يختلف عن تطعيم الإنفلونزا.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ٩٢٠ ألف جرعة من تطعيم الإنفلونزا تزامنا مع قرب موسم الشتاء.

شهر سبتمبر أو أكتوبر

وأوضحت فاكسيرا أن تطعيم الإنفلونزا يمكن تناوله بداية من شهر سبتمبر أو أكتوبر، وكذلك يمكن خلال موسم الشتاء، فلا يوجد تاريخ محدد له طالما التطعيم مازال في صلاحيته ولم ينته.

متى يكتسب الجسم مناعة بعد تطعيم الإنفلونزا؟

وأشارت فاكسيرا إلى أن تطعيم الإنفلونزا يبدأ ظهوره مفعوله في الجسم بعد أسبوعين من تناول التطعيم ويكتسب الجسم مناعة بعد أسبوعين وتظل المناعة طوال مدة ٦ أشهر.