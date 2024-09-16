الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» تتراجع 19.5 جنيها في الأسواق

أسعار اللحوم الحمراء
أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، تباينًأ ملحوظًا، إذ انخفض سعر اللحم بتلو صافي بنحو 19.5 جنيه، مقابل ارتفاع أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو 3.5 جنيه مقارنة بأسعارهما السابقة، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض  أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظام اليوم في السوق، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

 وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 19.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 407.4 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم ما بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظام بنحو 3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 372.8 جنيه.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظام أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 470 جنيهًا في الأسواق.
txt

بتراجع يصل لـ 7 جنيهات، انخفاض أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

txt

البتلو بالعظام يتراجع لـ 480 جنيهًا، تعرف على أسعار اللحوم اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم اسعار اللحوم الحمراء أسعار لحوم البوابة الحكومية اللحوم الحمراء اللحم البتلو سعر اللحم سعر اللحوم سعر اللحوم الحمراء سعر كيلو اللحم سعر كيلو اللحوم سعر لحوم فيتو كيلو اللحم كيلو اللحوم موقع فيتو

مواد متعلقة

تبدأ من 240 جنيهًا، تباين أسعار اللحوم الضاني في الأسواق

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

بعد جنون أسعارها، بارقة أمل في أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

قفلت "نص باكو"، أسعار اللحوم الكندوز تواصل الارتفاع في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار اللحوم وارتفاع الطماطم في الأسواق.. عودة منصة إكس للعمل بعد تعطلها.. و373.6 مليار جنيه قيمة التداولات بالبورصة خلال الأسبوع

الأكثر قراءة

إثيوبيا تغلق باب الحوار، تصريح مستفز لنظام آبى أحمد حول سد النهضة

حقيقة انتظام أحمد فتوح في مران الزمالك بعد إخلاء سبيله

بعد اختفائه، جهود لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بجنوب الأقصر

تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة (تحديث لحظي)

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

إسكان النواب: السعودية تقترب من الفوز بـ صفقة رأس بناس

خالد الغندور يطلب عرض أحمد فتوح على طبيب نفسي

شراقي: إثيوبيا خزنت 19 مليار متر مياه في 2024 والسد العالى يحمي مصر

منوعات

المزيد

الزوجة المطيعة، حملة نسائية في الغرب تروج لفكرة ست البيت التقليدية

حراس الحقيقة، قصة نصب تذكاري يخلد أسماء 551 صحفيًا عراقيا قتلوا خلال عقدين

مغارة على بابا، لحظة عثور سودانيين على منجم ذهب بالصدفة (فيديو)

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الإثنين 16- 09- 2024 عالميا

أسعار السكر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح خارج القائمة.. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم رجوع المسافر فى المنام وعلاقته بزوال الهم والحزن

الإفتاء: قراءة القرآن مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعًا

شباب حول الرسول، عكرمة بن عمرو بن هشام، الراكب المهاجر

المزيد
الجريدة الرسمية