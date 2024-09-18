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اقتصاد

بين اتهامها ونفى مؤسسها، حكاية شركة جولد أبوللو المنتجة لأجهزة البيجر

شركة جولد ابوللو،
شركة جولد ابوللو، فيتو

بعد تفجيرات البيجر فى لبنان برز اسم جولد أبوللو  Gold Apollo بشكل كبير خاصة أنها الشركة المصنعة لتلك الأجهزة أو صاحبة ترخيص استخدام اسمها التجارى بحسب مؤسسها   هسو تشينج كوانج، حيث اهتم الكثيرون بمعرفة ماهى تلك الشركة التى برز اسمها على السطح مؤخرا. 

تأسيس شركة جولد أبوللو 

تأسست جولد أبوللو  في أكتوبر 1995 على يد هسو تشينج كوانج  وهي شركة تنتج أجهزة البيجر  الرقمية  وركزت  فى البداية على السوق المحلية. 

وفي أواخر التسعينيات، طورت جولد أبوللو جهاز بيجر  أبجدي رقمي، وبدأت في استهداف الأسواق العالمية، ثم وسعت الشركة  منتجاتها مثل أجهزة الإرسال والاستقبال RF، وشاشات LED اللاسلكية وأصبحت تنتج أجهزة الاستقبال والبيجر وأجهزة الإرسال وأنظمة التحكم عن بعد. 

ورغم عدم معرفة الكثيرين لاسم تلك الشركة لطبيعة إنتاجها لأجهزة مخصصة لفئات معينة لكن اسمها ظهر على السطح بعد أن انفجرت العديد من أجهزة البيجر  في لبنان،  وظهور ملصقات على الظهر على الأجهزة المنفجرة  تبرز اسم الشركة وخاصة طراز AR924. 

نفى مؤسس جولد أبوللو 

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  نفى مؤسس جولد ابوللو هسو تشينج كوانج  قيام شركتة بصناعة  أجهزة البيجر المستخدمة في الانفجارات، مؤكدا أنه أنتجتها شركة مجرية تسمى BAC Consulting KFT، باستخدام الاسم التجاري لشركة جولد أبوللو. 

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