تفجيرات يالمنازل والسيارات، استهداف أجهزة لاسلكية محمولة من فئة جديدة فى لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم، نقلا عن مصادر أمنية، بوقوع استهداف آخر لـ أجهزة لاسلكية محمولة من فئة جديدة، غير أجهزة البيجر التى تم استهدافها أمس في كل البلاد.

استهداف أجهزة لاسلكية من فئة جديدة فى لبنان

ووفق قناة “الميادين” اللبنانية، أن هناك موجة ثانية من التفجيرات لأجهزة اتصالات لاسلكية من فئة جديدة، بعد يوم من تجفيرات البيجر التى شهدتها البلاد.

ولم تكشف القناة أو أي جهات لبنانية رسمية طبيعة تلك الأجهزة حتى الآن، باستثناء الإعلان عن الدفع بسيارت إسعاف إلى الضاحية الجنوبية التى تشهد الموجة الجديدة من التفجيرات.

إنفجار جهاز لاسلكي داخل سيارة في حيّ المسلخ في النبطية#lebanon24 pic.twitter.com/J41iWvEk1F — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 18, 2024

وصرح مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز": إن "الأجهزة التي انفجرت اليوم في لبنان هي أجهزة لاسلكية محمولة ومختلفة عن أجهزة "البيجر" التي انفجرت أمس".

وأضاف المصدر الأمني وفق "رويترز، أن "أجهزة الاتصالات التي انفجرت اليوم تم شراؤها من قبل "حزب الله" قبل 5 أشهر".

هاشم صفى الدين يتوعد العدو الإسرائيلي

فى ذات السياق، القى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي الدين، كلمةً خلال تشييع عدد من شهداء العدوان الإلكتروني الإسرائيلي الذي استهدف عناصر الحزب أمس، أكد خلالها على استمرار المقاومة فى مساندة غزة.

إنفجار جهاز لاسلكي في العباسية pic.twitter.com/agegXthc4Y — Lebanon 24 (@Lebanon24) September 18, 2024

وقال هاشم صفي الدين، القيادي البارز فى حزب الله، سنكون أمام نمط جديد ومواجهة جديدة مع العدو حتى يعرف أننا قوم لا يتراجع.

تشهد لبنان حاليا في موجة ثانية من التفجيرات التى تستهدف أجهزة الـ بيجر، وشهدت عدة مناطق في البلاد هجمات مريبة وغير معروفة المصدر حتى الآن.

تشييع عناصر حزب الله شهداء تفجيرات البيحر

وتزامنت هذه الموجة من التفجيرات، مع تشييع عناصر من حزب الله قضوا أمس في الهجوم المتزامن الذي طال أجهزة نداء لاسلكية يستعملها مقاتلو الحزب.

تفجيرات الضاحية، فيتو

كما أشارت إلى انفجار أجهزة اتصالات في بعض المنازل، وأجهزة لاسلكية في السيارات وعلى بعض الدراجات النارية، تشبه إلى حد ما موجة التفجيرات التي وقعت الثلاثاء.

تفجيرات لبنان، فيتو

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أشارت فى تقرير لها، ان "إسرائيل نفذت عمليتها ضد حزب الله أمس الثلاثاء بإخفاء مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة النداء المصنوعة في تايوان والتي تم استيرادها إلى لبنان"، وفقًا لمسؤولين أميركيين وآخرين مطلعين على العملية.