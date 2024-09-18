رئيس الحكومة اللبنانية يبحث السيناريوهات المحتملة حال استمرار الهجمات الإسرائيلية

قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أطمن اللبنانيين أن توافد الجرحى إلى المستشفيات توقف الآن.

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث السيناريوهات المحتملة حال استمرار الهجمات

والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، حيث بحث معها السيناريوهات المحتملة حال استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وجاء هذا اللقاء بعد هجوم تم خلاله تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله اللبناني في مختلف أنحاء لبنان، في هجوم حمل الحزب إسرائيل المسؤولية عنه، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة نحو 2800 آخرين.

جدير بالذكر أن الصحة اللبنانية أعلنت إصابة أكثر من 100 شخص في انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية في لبنان، جراء انفجارات اليوم في لبنان والتي استهدفت الشبكة البديلة بعد تفجيرات أمس.