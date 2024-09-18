الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الحكومة اللبنانية يبحث السيناريوهات المحتملة حال استمرار الهجمات الإسرائيلية

نجيب ميقاتي رئيس
نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية

قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، اليوم الأربعاء، أطمن اللبنانيين أن توافد الجرحى إلى المستشفيات توقف الآن.

 رئيس الحكومة اللبنانية يبحث السيناريوهات المحتملة حال استمرار الهجمات 

والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مع لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات الوطنية، حيث بحث معها  السيناريوهات المحتملة حال استمرار الهجمات الإسرائيلية.

وجاء هذا اللقاء بعد هجوم تم خلاله تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها أعضاء حزب الله اللبناني في مختلف أنحاء لبنان، في هجوم حمل الحزب إسرائيل المسؤولية عنه، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة نحو 2800 آخرين.

جدير بالذكر أن الصحة اللبنانية أعلنت  إصابة أكثر من 100 شخص في انفجارات جديدة لأجهزة لاسلكية في لبنان،   جراء انفجارات اليوم في لبنان والتي  استهدفت الشبكة البديلة بعد تفجيرات أمس.

انفجار نظام الطاقة الشمسية في عدد من المنازل جنوبي لبنان

تفجيرات يالمنازل والسيارات، استهداف أجهزة لاسلكية محمولة من فئة جديدة فى لبنان (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إسرائيل الهجمات الإسرائيلية الحكومة اللبنانية الصحة اللبنانية حزب الله اللبناني حكومة تصريف الاعمال اللبنانية

مواد متعلقة

انفجار نظام الطاقة الشمسية في عدد من المنازل جنوبي لبنان

تفجيرات يالمنازل والسيارات، استهداف أجهزة لاسلكية محمولة من فئة جديدة فى لبنان (فيديو)

أول تعليق من السفير الإيراني على إصابته في لبنان

السيسي: نرفض محاولات تصعيد الصراع ونحرص على أمن لبنان واستقراره

الأكثر قراءة

حقيقة رفع سعر الخبز السياحى والمدعم بعد زيادة أنبوبة الغاز

مع توقعات رفع قيمة الجنيه، خبير اقتصادي يطلق تحذيرًا بشأن أسعار السلع

الأمير محمد بن سلمان يحسم في خطاب ملكى موقف السعودية من التطبيع

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بالتعيينات الجديدة لمحافظ البنك المركزي

ارتفاع سعر الدولار فى البنك المركزى بختام تعاملات اليوم

مصدر في "الوادا" يفجر مفاجأة بشأن قرار الاستئناف بأزمة رمضان صبحي

العام المقبل سيكون الطلب إلكتروني، مفاجأة من عبد اللطيف بعد أزمة تأشيرة الوزير للتحويل بين المدارس

تعرف على الجهاز الفني الجديد للإسماعيلي خلفا لـ إيهاب جلال

ads

منوعات

المزيد

تعيين ملكة جمال تركيا طبيبة لبلدة نائية

مستلزمات المدارس، أسعار الكراسات بمكتبات النزهة الجديدة (فيديو وصور)

العثور على 25 كيلو زبدة تعود للقرن الـ 16 فى أيرلندا طعمها كما هو

تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن أسباب ارتفاع غازات الاحتباس الحراري بسرعة في الغلاف الجوي

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

بعد تبرؤها من صلاح الدين التيجاني.. 5 شروط رئيسية للبقاء مع الطريقة التيجانية الرسمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، أنس بن مالك "خادم النبي، وآخر من توفي من الصحابة"

عندما هتف الرازي: "اللهم إيمانا كإيمان عجائز نيسابور"

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالرياء والنفاق

المزيد
الجريدة الرسمية