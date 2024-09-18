الدوحة تحسم موقفها من تسليح أطراف النزاع بين روسيا وأوكرانيا
نفت الخارجية القطرية مزاعم مشاركة الدوحة في نقل أسلحة لأوكرانيا في إطار صفقة أسلحة مع برلين، وأكدت عدم تسليحها أي طرف في النزاع.
الخارجية القطرية تنفي مزاعم مشاركة الدوحة في تسليح اوكرانيا
وقال متحدث الخارجية القطرية ماجد الأنصاري تعليقا على مزاعم غربية حول "موافقة الدوحة على نقل مدافع هاوتزر إلى أوكرانيا في إطار صفقة أسلحة مع برلين: "لقد أوضحنا منذ اليوم الأول أننا مهتمون بالتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع".
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