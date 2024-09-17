مليون قتيل ومصاب، صحيفة أمريكية تكشف حصيلة ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، وفق مصادر لها، أن مجموع عدد القتلى والجرحى الأوكرانيين والروس في الحرب القائمة بينهما بلغ حتى الآن، رقمًا ضخمًا قد يصل إلى مليون قتيل ومصاب.

استمرار الحرب الطاحنة فى أوكرانيا عامين ونصف العام

وقالت الصحيفة إن عدد الأوكرانيين والروس الذين قتلوا أو جرحوا في الحرب الطاحنة التي استمرت عامين ونصف العام وصل إلى نحو مليون شخص، وهي حصيلة مذهلة سوف تدفعها دولتان تعانيان من تناقص عدد سكانهما قبل الحرب في المستقبل البعيد.

رفض روسيا وأوكرانيا إصدار تقديرات رسمية

وأوضحت الصحيفة أنه كان من الصعب تحديد العدد الدقيق للقتلى والجرحى في الصراع، مع رفض روسيا وأوكرانيا إصدار تقديرات رسمية أو في بعض الأحيان تقديم أرقام غير موثوقة على نطاق واسع.

وذكرت وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر خاصة لها، أن تقديرات أوكرانية سرية قالت: إن عدد قتلى القوات الأوكرانية بلغ 80 ألفا والجرحى 400 ألف، وقد يكون أكثر من ذلك.

تقديرات الاستخبارات الغربية لخسائر روسيا

كما ذكرت المصادر أن تقديرات الاستخبارات الغربية لخسائر روسيا لا تبدو على نسق واحد فهي متباينة، لكن من المرجح أن يكون الرقم كبيرًا بوصول عدد القتلى إلى نحو 200 ألف قتيل، فيما سبق وذكرت تقديرات أن العدد قد يربوا على الـ300 ألف، بينما تقول أوكرانيا وبعض المسئولين الأمريكيين أن العدد ربما يكون وصل إلى 500 ألف قتيل روسي.