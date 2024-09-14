السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مجلس الأمن الروسي يحذر أوكرانيا: نستطيع تحويل كييف إلى كتلة منصهرة

رئيس مجلس الأمن الروسي
رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، من أن بلاده بوسعها تحويل العاصمة الأوكرانية كييف إلى "كتلة منصهرة"، حسب تعبيره.

روسيا تهدد بتحويل أوكرانيا لكتلة منصهرة

وقال الرئيس الروسي السابق إن "بإمكان روسيا تدمير كييف بأسلحة غير نووية، ردًا على استخدام أوكرانيا صواريخ غربية بعيدة المدى".

أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية

وأضاف أن "موسكو لديها بالفعل أسس رسمية لاستخدام أسلحة نووية منذ توغل أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، لكن يمكنها بدلًا من ذلك استخدام أسلحة تكنولوجية متطورة جديدة لتحوّل كييف إلى "كتلة منصهرة عملاقة" عندما ينفد صبرها، وفق تعبيره.

تأتي تصريحات المسؤول الروسي وسط تصاعد احتمالات سماح الغرب لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أعلن، قبل أسبوعين، أن روسيا ستُدخل تعديلات على عقيدتها النووية ردا على تصرفات الغرب بشأن الصراع في أوكرانيا.

ولم يوضح ريابكوف ما الذي سيترتب على هذه التغييرات.

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