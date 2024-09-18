نجم الزمالك ينتقل إلى المصري البورسعيدي

حصل النادي المصري على موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك بانتقال لاعبه سيد عبد الله نيمار الي صفوف الفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وجاء ذلك بعد موافقة البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على انتقال نيمار إلى المصرى على سبيل الإعارة.

وتلقى نادي الزمالك عرضا رسميا من النادي المصرى للحصول علي خدمات سيد عبد الله نيمار سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

ومن المنتظر أن يعلن النادي البورسعيدي ضم اللاعب بعد إنهاء جميع الاتفاقات مع الزمالك خلال الساعات القادمة.

وطلب المصري ومودرن سبورت وسيراميكا التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية إلا أن اللاعب استقر على الانتقال إلى النادي الساحلي فى الموسم الجديد.

المصري يضم البنيني سامادو

ويصل البنيني أتدجيكو سامادو لاعب وسط منتخب بنين إلى القاهرة اليوم الأربعاء لإنهاء تعاقده مع النادي المصري البورسعيدي بشكل رسمي تدعيما لصفوفه بفترة الانتقالات الحالية.

ونجح المصري في الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه موجه للنادي المصري رغم إعلان مسؤولو نادي الخمس الليبي تعاقدهم مع البنيني سامادو لمدة 3 مواسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال لاعب منتخب بنين أتدجيكو سامادو إلى النادي المصري عقب اجتياز الكشف الطبي اليوم ثم الانضمام إلى معسكر الفريق بالقاهرة.

صفات المصري الجديدة

وضم النادي المصري سبعة لاعبين وهم حارس المرمى محمود حمدي وكريم بامبو ومحمد هاشم ومحمد مخلوف وخالد الغندور وخالد صبحي وأحمد القرموطي

وبدأ فريق المصري تدريباته مساء أمس الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته أمام ضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وشهد المران مشاركة الثنائي المنضم حديثا خالد صبحي وأحمد القرموطي.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى



ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الاياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي

وأعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، عبر موقع الشركة.

