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رياضة

لاعب الزمالك يقترب من الانضمام إلى صفوف المصري البورسعيدي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

قال الإعلامى خالد الغندور، إن سيد نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك وقع على عقود انتقاله إلى نادى المصرى البورسعيدى لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور أن مسئولى نادى المصرى توصلوا إلى اتفاق مع نظرائهم فى الزمالك لانتقال نيمار إلى المصرى البورسعيدى موضحًا أنه يتبقى بعض الرتوش النهائية لإعلان انتقال اللاعب بشكل رسمى.

وأوضح الغندور أن جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك وافق على إعارة نيمار إلى المصرى من أجل اكتساب مزيد من الخبرات،والاحتكاكات والحصول على فرصة المشاركة مع فريقه الجديد.

وأوضح الغندور أن المصري ومودرن سبورت وسيراميكا أبدت اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية إلا أن اللاعب استقر على التواجد مع المصري البورسعيدى فى الموسم الجديد.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة نظيره الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

موعد مباراة الزمالك والشرطة الكيني

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الزمالك والشرطة الكيني بالقاهرة في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

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