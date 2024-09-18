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رياضة

الحسيني أبو قمر يكشف موعد استلام إستاد المصري الجديد وطاقته الاستيعابية

استاد المصري الجديد،
استاد المصري الجديد، فيتو

المصري، قال الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، إن فريق المصري أنهى موسما شاقا وطويلا بالتواجد في المربع الذهبي والكونفدرالية.

وتابع الحسيني أبو قمر في تصريحات تليفزيونية: "طموحنا مع المصري البورسعيدي كبير في الموسم الجديد".

وأضاف: "تغلبنا على أزمات كبيرة من إيقاف القيد ومستحقات اللاعبين، أصبحنا مطالبين بتدعيمات قوية بسبب سوق اللاعبين في مصر".

موعد استلام استاد المصري الجديد

وأكمل نائب رئيس النادي المصري: "إستاد النادى المصري الجديد مخصص لـ 12 ألف مشجع وسيكون موافق لاشتراطات فيفا، ونخطط أن يكون الاستاد ضمن مداخيل النادي".

واختتم مساحة أرضية إستاد المصري أكبر من ستاد القاهرة، وسيكون جاهزا في نصف العام الجديد".

فريق المصري البورسعيدي، فيتو

المصري يستعد للهلال الليبي

من جهة أخرى استأنف فريق المصري البورسعيدي تدريباته عصر أمس الثلاثاء على إستاد الكلية الحربية وذلك استعدادًا لمباراة العودة أمام الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 

وستكون مباراة العودة بين المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية. 

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم  بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

ويقود مباراه المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

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