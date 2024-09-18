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رياضة

البنيني سامادو يصل اليوم إلى القاهرة للانضمام للمصري رغم إعلان الخمس الليبي ضمه

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يصل البنيني أتدجيكو سامادو لاعب وسط منتخب بنين إلى القاهرة اليوم الأربعاء لإنهاء تعاقده مع النادي المصري بشكل رسمي تدعيما لصفوفه بفترة الانتقالات الحالية.

ونجح المصري في الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه موجه للنادي المصري رغم إعلان مسؤولو نادي الخمس الليبي تعاقدهم  مع البنيني سامادو لمدة 3 مواسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن صفقة انتقال لاعب منتخب بنين أتدجيكو سامادو  إلى النادي المصري عقب اجتياز الكشف الطبي اليوم ثم الانضمام الي معسكر الفريق بالقاهرة. 

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى 


ويلتقي فريقا المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمباراة الاياب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية. 

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي 

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم  بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي. 

ويقود مباراة المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع. 

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي 

وأعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، عبر موقع الشركة.
 

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