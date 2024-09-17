المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للهلال الليبي

يستأنف فريق المصري البورسعيدي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على إستاد الكلية الحربية وذلك استعدادًا لمباراة العودة أمام الهلال الليبي بالبطولة الكونفدرالية.

ووصلت بعثة المصري البورسعيدي أمس الإثنين إلى القاهرة وذلك بعد أداء مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية أمام مضيفه الهلال الليبي والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحصل الفريق على راحة سلبية أمس الإثنين قبل العودة للتدريبات اليوم الثلاثاء.

موعد مباراة المصري البورسعيدى والهلال الليبى



وستكون مباراة العودة بين المصري البورسعيدي والهلال الليبي يوم الأحد المقبل 22 سبتمبر، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب دور الـ٣٢ بالبطولة الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي انتهت بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حكام مباراة المصري والهلال الليبي

أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق الهلال الليبي إلى طاقم تحكيم مغربي.

ويقود مباراه المصري والهلال الليبي حكم الساحة سمير الكزاز ويعاونه زكرياء برينسي كمساعد حكم أول، وحمزة الناصري كمساعد حكم ثان، بينما يتولى حمزة الفاروق مهام الحكم الرابع.

كما أعلنت لجنة المسابقات بالكاف أيضًا عن مسئولي المباراة، حيث يتولى التنزاني خالد عبد الله مهام منسق المباراة، فيما يتولى الجزائري مهدي عبيد مهام مراقب الحكام.

تذكرتي تعلن طرح تذاكر مباراة المصري والهلال الليبي

أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة المصري البورسعيدي والهلال الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، بإستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء، عبر موقع الشركة.



