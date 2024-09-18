المشدد 3 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة شقة في المرج
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بسرقة منقولات واثاث من داخل شقة سكنية ملك أحد المواطنين في المرج.
نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج في ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية" لارتكابهما واقعة سرقة منقولات وبعض الأجهزة من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما تليفزيون وجهاز لاب توب ومشغولات ذهبية.
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون" وأرشدا عن المسروقات ومتحصلات الواقعة التى تم ضبطها لدي عميلهم سيء النية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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