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اقتصاد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10-9-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، بعد التراجعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 48 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 49 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 53 ألف جنيه.

 

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

 

سعر لتر زيت الذرة في الأسواق

وتراوح سعر زيت الذرة وزن لتر من 65 جنيهًا إلى 150 جنيها.

طن "عباد الشمس" يرتفع 2000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار الزيت والمكرونة وتوقعات بتراجعات جديدة

أسعار لتر زيت الذرة كريستال 

تراوح  سعر زيت الذرة كريستال ما بين 79 جنيهًا و85 جنيها.

سعر زيت عباد الشمس في الأسواق

وبلغ متوسط  سعر زيت عباد الشمس نحو 89.5 جنيه للعبوة وزن لتر.

 

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