طن "عباد الشمس" يرتفع 2000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، إذ استقر سعر زيت الذرة، بينما ارتفع سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع بنحو 1000 جنيه في الطن عن أسعارهم السابق.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر زيت عباد الشمس بنحو 2000 جنيه في الطن

كما ارتفع سعر زيت الأولين بنحو 1000 جنيه في الطن، إضافة إلى ارتفاع سعر زيت عباد الشمس بنحو 2000 جنيه في الطن مقارنة بسعره السابق.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 48 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 49 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 53 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 59 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.